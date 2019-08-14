Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю. Его слова приводит РИА Новости.

В Кремле прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе

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