Политика
В Кремле прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделеМосква 24 09:40
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю. Его слова приводит РИА Новости.
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Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено в 14:04
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Спустя 15 лет службы: Китай начал списывать J-10
Обновлено в 17:51
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено в 17:01
Общество
Скейт-парк в Ижевске могут переименовать в «Пулю»
Обновлено в 06:15
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Космос
Жизнь красной звезды глазами астрономов
Длительность человеческой жизни по космическим масштабам времени является меньшей, чем вспышка одного импульса самого быстрого, фемтосекундного лазера.
Обновлено в 01:55
Политика
Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2".
Обновлено в 13:00
Экономика
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Обновлено в 13:50
Футбол
Перишич: в последние годы в Лиге чемпионов постоянно побеждают хорваты
Напомним, в последний раз „Бавария“ выиграла Лигу чемпионов в 2013 году.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Челябинских школьников, возвращавшихся из Крыма, сняли с автобуса
Обновлено вчера в 07:02
Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Авто
Suzuki Vitara Brezza получит бюджетную версию
Концерн Suzuki сообщил о появлении на авторынке новой недорогой вариации паркетника под названием Vitara Brezza.
Обновлено в 06:23
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%
Обновлено в 14:35
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Здоровье
Более 600 неонатологов и педиатров Чечни пройдут переподготовку
«С начала года в федеральных симуляционно-тренинговых центрах уже прошли переподготовку 62 специалиста, всего повышение квалификации пройдут более 600 специалистов учреждений родовспоможения и педиатрических учреждений», — сообщается на сайте республиканского Минздрава.
Обновлено в 13:35
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Театры
Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев
Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.
Обновлено в 10:39
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Общество
Туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео в Кузбассе
В Кузбассе суд оштрафовал американскую блогершу Алину Симоне на 2 тыс. руб. за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.
Обновлено в 14:41
Наука
В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина
Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено в 07:44
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14