В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера.

с чего всё началось

Какой-то сформированной позиции по упомянутым вопросам нет. Нужна экспертная проработка. До сих пор никакого обсуждения на этот счет не велось. Каких-либо решений на этот счет не принималось.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по конфискации имущества коррупционеров и предоставления следователям доступа к банковской тайне россиян на стадии доследственных проверок.

В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров

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