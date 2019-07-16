Политика
В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеровRT на русском 07:45
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по конфискации имущества коррупционеров и предоставления следователям доступа к банковской тайне россиян на стадии доследственных проверок.
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Какой-то сформированной позиции по упомянутым вопросам нет. Нужна экспертная проработка. До сих пор никакого обсуждения на этот счет не велось. Каких-либо решений на этот счет не принималось.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИАМО 07:01
с чего всё началось
В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера.Известиявчера в 17:02
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