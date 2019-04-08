В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с ПутинымРоссийская газета 08:00

Кроме того, президент Путин не раз говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт. И решить его могут сами украинцы, если будут говорить друг с другом.

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В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным

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