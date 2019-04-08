В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с ПутинымREGNUM 07:16

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Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

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