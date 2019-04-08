Политика

В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с ПутинымИзвестия 06:26

Накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Говорить с Москвой нужно в присутствии западных представителей, отметил он. По словам Зеленского, Украине нужно как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе.
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Дмитрий Песков
Кроме того, президент Путин не раз говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт. И решить его могут сами украинцы, если будут говорить друг с другом.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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