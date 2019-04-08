В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с ПутинымREGNUM 07:16

Кроме того, президент Путин не раз говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт. И решить его могут сами украинцы, если будут говорить друг с другом.

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Политика Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.

Происшествия Следствие заявило об угрозе убийства свидетелей по делу Арашуковых Свидетелям по делу о создании организованного преступного сообщества, по которому проходит временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, может грозить убийство.

Авто АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.

Общество ВЦИОМ: 63% россиян собираются провести майские праздники дома Социологи ВЦИОМ выяснили, что 63% граждан России намерены остаться на майские праздники дома.

Кино Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Политика Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для Москвы и Анкары, заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Шоу-бизнес Сын Максима Галкина с пакетом «Пятерочки» растрогал пользователей сети Дети Галкина и Пугачевой, пятилетние Гарри и Лиза давно полюбились публике. Видео с трудолюбивым Гарри растрогало подписчиков Галкина.

Политика Российский посол встретился с отравленным в Эймсбери Чарли Роули Британец Чарли Роули, переживший отравление в Эймсбери нервно-паралитическим веществом, встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко.

Транспорт Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Футбол Левашов признан лучшим игроком «Арсенала» в марте Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов признан лучшим игроком в составе тульской команды в марте.

Происшествия Банкир рассказал, почему написал заявление на основателя Baring Vostok Акционер Шерзод Юсупов, после заявления которого было возбуждено дело против американского инвестора Майкла Калви, заявляет, что не мог не обратиться в правоохранительные органы, так как был причинен вред интересам банка "Восточный".

Финансы Индексы Dow Jones и NASDAQ приготовились к снижению. В чем причина? Сезон отчетности стартует на этой неделе, в среду. В преддверии этого биржевые индексы Dow Jones и NASDAQ могут снизиться.

Происшествия В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Происшествия В МЧС назвали причину пожара в строящемся конгресс-холле в Челябинске Предварительной причиной возгорания в понедельник на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске стало неосторожное обращение с огнем в ходе работ, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Политика Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации.

Транспорт Военные инспекторы начнут охоту за водителями Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.

Общество Мизулина опровергла свои слова о запрете йоги в СИЗО Российский сенатор Елена Мизулина опровергла информацию о её предложении запретить занятия йогой в следственных изоляторах.