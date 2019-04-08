Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с ПутинымREGNUM 07:16
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
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Кроме того, президент Путин не раз говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт. И решить его могут сами украинцы, если будут говорить друг с другом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНародные новости 06:56
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Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
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В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
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Общество
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Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
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Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео
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Армия и оружие
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Обновлено в 06:35
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«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено в 14:29
Политика
В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция
Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Макгрегор подрался в ирландском баре
Обновлено в 14:01
Транспорт
Военные инспекторы начнут охоту за водителями
Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
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ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
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Jeep представил яркие пикапы для пасхального сафари
Jeep подготовил два концепта для пасхального сафари Easter Jeep Safari. Согласно тизерам, внедорожники созданы на базе пикапа Gladiator.
Обновлено в 09:27
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Технологии
«Ростелеком» взяли в разработку
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Политика
Медведев сменил руководителя Роструда
Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
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Игры
Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера
Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
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