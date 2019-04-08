В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с ПутинымREGNUM 07:16

Кроме того, президент Путин не раз говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт. И решить его могут сами украинцы, если будут говорить друг с другом.

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Общество Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Общество Родители отравившихся в детсадах детей подали второй иск к комбинату Пригожина и властям Москвы Подали второй коллективный иск: 14 соистцов - родителей детей, отравленных в детских садах Москвы, к Департаментам образования и здравоохранения Москвы, поставщикам питания "Конкорд" и "Вито-1" и 5 московским школам как к госзаказчиками некачественного питания. pic.twitter.com / cSjARldM7f — Соболь Любовь (@ SobolLubov) 8 апреля 2019 г. Ответчиками выступают школы на юго-востоке и востоке Москвы.

Армия и оружие Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.

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