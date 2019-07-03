Политика
В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводниковRambler News Service 05:38
2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах. Следственный комитет России начал проверку по факту случившегося.
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Естественно главнокомандующему было доложено незамедлительно. Вы знаете, что там имели место героические действия экипажа по спасению этого корабля. Информация была предоставлена своевременно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:00
с чего всё началось
Президенту РФ Владимиру Путину было незамедлительно доложено о гибели российских моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости05:00
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В Кремле прокомментировали трагедию в Североморске, где погибли 14 моряков
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