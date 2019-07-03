Президенту РФ Владимиру Путину было незамедлительно доложено о гибели российских моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Естественно главнокомандующему было доложено незамедлительно. Вы знаете, что там имели место героические действия экипажа по спасению этого корабля. Информация была предоставлена своевременно.

2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах. Следственный комитет России начал проверку по факту случившегося.

Здоровье В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.

Здоровье Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

Здоровье Россияне верят в пользу холодца для суставов О пользе холодца для суставов говорят только 20% опрошенных, еще 60% скептически относятся к его чудесным свойствам.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.

Происшествия В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.

Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.

Происшествия Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников Мурманский "Храм-на-Водах" опубликовал имена 14 погибших на подводном аппарате офицеров.

Происшествия Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

Футбол Капитан БАТЭ высказался о возможном участии белорусских клубов в РПЛ Капитан футбольного клуба БАТЭ Игорь Стасевич поделился своим мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд за счёт приглашения белорусских клубов.

Политика Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Футбол Месси высказался об уходе из сборной Аргентины В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.

Политика В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка» В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.

Политика Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского В Госдуме советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть свое прошлое комика и стать серьезным главой государства.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.

Политика Медведев выразил соболезнования родным погибших моряков-подводников Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников.

Происшествия Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.

Общество Назван регион с самым высоким темпом роста зарплат по России Самый высокий темп роста заработной платы в России во втором квартале 2019 года был зафиксирован в Барнауле.

Политика «Единая Россия» извинилась за инцидент с гуманитарной помощью Иркутское отделение партии выразило сожаление по поводу того, что такой инцидент случился на фоне большого бедствия.

Происшествия В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.

Происшествия Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.