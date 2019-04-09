Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»РИА Новости 06:32

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
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Дмитрий Песков
Этим занимаются правоохранительные органы. Это первое. Потом, господин Рогозин чуть меньше года возглавляет „Роскосмос“. Второе. Собственно, это обвинение, вы знаете, что в данном случае, если есть какие-то материалы для следствия, будут проводиться следственные действия.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельБИЗНЕС Online 07:05

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Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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