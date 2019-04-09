В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»РИА Новости 06:32

Этим занимаются правоохранительные органы. Это первое. Потом, господин Рогозин чуть меньше года возглавляет „Роскосмос“. Второе. Собственно, это обвинение, вы знаете, что в данном случае, если есть какие-то материалы для следствия, будут проводиться следственные действия.

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В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

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