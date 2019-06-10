Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста ГолуноваГазета.Ru 08:54

Реакция общества на задержание журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, занимавшегося расследованиями, по обвинению в "покушении на сбыт наркотических средств" показала, насколько низок уровень доверия людей к полиции.
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В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Известия09:58

Кремль отказался комментировать дело Голунова

РБК06:31

Кремль рассчитывает на объяснения от МВД в связи с публикацией фотографий по делу Голунова

ТАСС07:06

Кремль не стал комментировать возможность отставок в МВД в связи с делом Голунова

Интерфакс06:40

Кремль следит за «весьма резонансным» делом Голунова

Коммерсантъ06:36

В Кремле прокомментировали дело Голунова

РИА Новости08:52

Кремль высказался по поводу поправки МВД по делу журналиста Голунова

RT на русском07:02
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой военному блоку.
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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