Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста ГолуноваГазета.Ru 08:54

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали дело Голунова

РИА Новости08:52

Кремль рассчитывает на объяснения от МВД в связи с публикацией фотографий по делу Голунова

ТАСС07:06

В Кремле оценили ситуацию вокруг дела Голунова

RT на русском09:24

Кремль не стал комментировать возможность отставок в МВД в связи с делом Голунова

Интерфакс06:40

Кремль следит за «весьма резонансным» делом Голунова

Коммерсантъ06:36

Кремль отказался комментировать дело Голунова

РБК06:31

Путину доложили о деле Голунова

Ведомости06:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Общество

Цивилев отреагировал на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено в 07:47
Политика

Путин по телефону поздравит Токаева с победой на выборах в Казахстане

Обновлено в 06:48
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова

Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
Обновлено в 08:44
Музыка

Концерт Билли Айлиш перенесли в Ледовый Дворец

В Москве шоу пройдет 27 августа во дворце спорта "Мегаспорт" вместо Adrenaline Stadium, в Петербурге концерт пройдет 28 августа на сцене Ледового дворца вместо A2 Green Concert.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Общество

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Обновлено в 08:08
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Наследство Людмилы Зыкиной никому из наследников не принесло счастья

Поскольку завещание не было составлено, то после смерти певицы драгоценности достались племянникам, началась дележка, отвратительные семейные сцены и суды.
Обновлено в 06:04
Общество

В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

Обновлено в 03:45
Общество

Шнуров написал стихи в поддержку Голунова

Обновлено в 07:32
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Обновлено в 02:56
Общество

Земфира выступила в поддержку Ивана Голунова

Земфира поддержала задержанного корреспондента «Медузы» Голунова.
Обновлено в 06:45
Культура

Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения

Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.
Обновлено в 06:33
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Футбол

Семак женится после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вновь женится на своей законной супруге 3 сентября.
Обновлено в 06:33
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Общество

Сегодня омские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию

Обществознание — наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки контингента участников экзамена.
Обновлено в 01:31
Футбол

Адвокат: Суд не разрешает Мамаеву видеться с детьми

Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Общество

В России предложили ограничить число питомцев в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко назвала назначенные ему условия домашнего ареста максимально жесткими: он находится в квартире матери, по месту регистрации, общаться ему разрешено только с матерью, братом, адвокатами и следователями, пользоваться средствами связи или выходить на улицу ему нельзя.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова

Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).
Обновлено в 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное