Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста ГолуноваГазета.Ru 08:54
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
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Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
Обновлено в 08:44
Музыка
Концерт Билли Айлиш перенесли в Ледовый Дворец
В Москве шоу пройдет 27 августа во дворце спорта "Мегаспорт" вместо Adrenaline Stadium, в Петербурге концерт пройдет 28 августа на сцене Ледового дворца вместо A2 Green Concert.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Наследство Людмилы Зыкиной никому из наследников не принесло счастья
Поскольку завещание не было составлено, то после смерти певицы драгоценности достались племянникам, началась дележка, отвратительные семейные сцены и суды.
Обновлено в 06:04
Общество
В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды
Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45
Общество
Шнуров написал стихи в поддержку Голунова
Обновлено в 07:32
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Общество
Земфира выступила в поддержку Ивана Голунова
Земфира поддержала задержанного корреспондента «Медузы» Голунова.
Обновлено в 06:45
Культура
Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.
Обновлено в 06:33
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Футбол
Семак женится после матча со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вновь женится на своей законной супруге 3 сентября.
Обновлено в 06:33
Общество
Сегодня омские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию
Обществознание — наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки контингента участников экзамена.
Обновлено в 01:31
Футбол
Адвокат: Суд не разрешает Мамаеву видеться с детьми
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко назвала назначенные ему условия домашнего ареста максимально жесткими: он находится в квартире матери, по месту регистрации, общаться ему разрешено только с матерью, братом, адвокатами и следователями, пользоваться средствами связи или выходить на улицу ему нельзя.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова
Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).
Обновлено в 03:56