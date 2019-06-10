Путину доложили о деле ГолуноваВедомости 06:46

Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Происшествия Внутреннее кровотечение началось у Бари Алибасова Согласно полученной информации, у пациента началось внутреннее кровотечение в желудке.

Спорт Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.

Происшествия «Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Происшествия Суд приговорил экс-главу Коми Гайзера к 11 годам колонии Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

Политика ООН обвинила Косово в нарушении прав избитого россиянина Власти Косова нарушили иммунитет российского дипломата — сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова.

Хоккей Умер экс-хоккеист «Спартака» и тренер Ильи Ковальчука Юрий Борисов Борисов выступал за «Спартак» с 1962 по 1969 год и стал в его составе двукратным чемпионом Советского Союза.

Гаджеты IOS 13 намекает на наличие USB Type-C в iPhone 2019 Экран восстановления системы iPhone, обнаруженный в бета-версии iOS 13, намекнул на скорый отказ Apple от фирменного разъема Lightning в пользу USB Type-C, – сообщает ресурс GSM Arena.

Шоу-бизнес Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Авто В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.

Футбол Капитану сборной Турции в Исландии вместо микрофона поднесли щётку По данным источника, некий человек вместо микрофона поднёс щётку капитану турецкой сборной Эмре Белезоглу.

Финансы Российский фондовый рынок установил новый рекорд Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.

Экономика Взнос России как полноправного члена ЦЕРН может составить $115 млн в год Размер взноса России в ЦЕРН в качестве полноправного члена может составить около $115 млн в год.

Спорт Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Шоу-бизнес Богомолов публично извинился перед Лаврентьевой и Цыпкиным В результате Богомолову пришлось публично извиниться перед бизнесвумен и её мужем, писателем Александром Цыпкиным.

Политика Посол США в России вернется на родину Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.

Происшествия Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.

Происшествия Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле "В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.

Музыка Балалаечник восхитил Queen, исполнив The Show Must Go On Житель Перми сумел исполнением музыки восхитить легендарную группу Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On.