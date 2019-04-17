Экономика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов ПутинаREGNUM 06:49
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Если не ошибаюсь, то это не вывод самого Росстата, а вывод одного из СМИ, которое пыталось анализировать данные Росстата. А дальше я не могу комментировать, я не знаю, чем оперировали СМИ. Они опять брали среднюю температуру по больнице? Подобные выводы СМИ я комментировать не могу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 05:21
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