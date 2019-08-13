Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в МосквеRT на русском 06:13
В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
Обновлено в 06:00
Политика
Кремль впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено в 07:47
Происшествия
Режиссер Дмитрий Васильев вновь госпитализирован
Телережиссер Дмитрий Васильев, подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках в Москве, снова госпитализирован, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Зинуров.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Под Саратовом задержали микроавтобус, нелегально перевозивший детей
По данным полиции, сотрудники ГИБДД вечером в субботу на 85-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград остановили микроавтобус Mercedes с детьми для проверки документов.
Обновлено в 06:37
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Культура
В Самаре пройдет «Фестиваль цветов 2019»
Обновлено в 07:24
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Под Ростовом девочку, делавшую селфи на вагоне поезда, ударило током
Девочка-подросток залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи, и ее ударило током, с ожогами ребенка доставили в больницу, сообщает во вторник пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 07:11
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США
Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Авто
Подключаемый гибрид Lincoln Aviator приятно удивил отдачей
Американские автопроизводители, особенно концерн Ford, не первый раз используют трюк: на момент дебюта модели объявляют предварительные параметры отдачи моторов, а перед самым запуском в продажу приносят сюрприз — финальные данные оказываются лучше.
Обновлено в 03:56
Общество
В Париже возводят барьеры вокруг собора Парижской Богоматери
Полиция Парижа возводит барьеры вокруг собора Парижской Богоматери в преддверии начала работ по ликвидации загрязнения свинцом.
Обновлено в 02:59
Политика
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.
Обновлено в 04:41
Кино
Аманда Сайфрид отказалась от роли Гаморы из-за грима
Обновлено в 05:05
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Авто
Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию
Юбилейная версия обойдется дороже на 2800 долларов (183200 рублей).
Обновлено в 05:14
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье
Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Политика
Секретарь СНБО Украины заявил BBC о достижении перемирия в Донбассе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюк заявил, что, по его мнению, сейчас в Донбассе достигнуто перемирие.
Обновлено в 07:23
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Здоровье
Команда Сипягина лишает медпомощи тысячи жителей Владимирской области
Просьбы, уговоры, слова на чиновников никак не действуют. У здания больницы в Оргтруде снова массовый митинг жителей микрорайона.
Обновлено в 02:07