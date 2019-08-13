В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве

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