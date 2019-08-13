Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в МосквеRT на русском 06:13
В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить729
с чего всё началось
Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков. Такое мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал, отвечая на вопросы журналистов.ТАСС06:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Футбол
«МЮ» отдал вратаря Перейру в аренду «Хартсу»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Жоэл Перейра продолжит карьеру в «Хартсе», сообщает официальный сайт манкунианского клуба.
Обновлено в 07:43
Кино
Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на Comic Con Russia
Обновлено в 07:25
Происшествия
На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес
Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Политика
Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата
Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:54
Здоровье
Подмосковные врачи спасли новорожденную весом 610 граммов
Обновлено в 12:26
Политика
В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным
Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Наука
Склонность есть траву домашние кошки унаследовали от далёких предков
Обновлено вчера в 03:30
Космос
Роскосмос добился первых успехов в создании ядерного «буксира»
Обновлено в 10:09
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 11:47
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал десять суток ареста за призыв участвовать в несанкционированной акции 5 августа.
Обновлено в 11:28
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Кино
Данила Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле
12 августа завершились съемки фильма с рабочим названием "Когда падали аисты" режиссера Данилы Козловского.
Обновлено в 11:40
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировано
"В 17:18 мск открытое горение на теплоходе ликвидировано", — заявили в ведомстве, добавив, что огнем было охвачено 600 кв. м. Неэксплуатируемый теплоход загорелся в затоне "Сибирский" в Борском районе Нижегородской области.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Разведка Украины допустила использование Россией ядерного оружия
В Крыму Россия разместила пять кораблей, шесть подводных лодок и 12 бомбардировщиков, которые способны нести ракеты с ядерным боезарядом, подсчитала украинская разведка.
Обновлено в 08:54
Политика
Меркель вступилась за миграционную политику своего правительства
Позднее Еврокомиссия подала иски в отношении Польши, Венгрии и Чехии за невыполнение обязательств по миграционной политике.
Обновлено в 12:17
Экономика
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Обновлено в 06:42
Авто
Chevrolet Niva предлагается фермерам со скидкой в 35 тысяч рублей
В России весь август и сентябрь этого года бизнесмены и коммерческие организации, работающие в области сельского и лесного хозяйства, охоты, рыбоводства и рыболовства, получили возможность купить внедорожную модель Chevrolet Niva без пробега по сниженной цене на 35 тысяч рублей.
Обновлено в 10:23
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Кети Топурия отдыхает с новым возлюбленным в Италии
Пока Кети проводит время с новым молодым человеком, рэпер отдыхает в кругу друзей в Израиле.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Во Владимире прошел митинг против «оптимизации» больницы
Во Владимире накануне прошел митинг в защиту местной больницы в одном из городских районов.
Обновлено в 09:57