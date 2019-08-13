Политика

В Кремле прокомментировали акции протеста в МосквеRT на русском 06:13

В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать926
с чего всё началось

Кремль оправдывает жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков

Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков. Такое мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал, отвечая на вопросы журналистов.
ТАСС06:17

Подробнее о событии

«Жесткие действия для пресечения беспорядков оправданы»: в Кремле впервые прокомментировали задержания на митингах

Новая газета07:08

Кремль осудил жестокость полиции на митингах

Ведомости06:27

В Кремле считают, что в Москве были попытки организации беспорядков

РИА Новости06:01

О митингах, диалоге с Киевом и ракетах. Что рассказал Дмитрий Песков журналистам

ТАСС07:10

Кремль назвал недопустимым несоразмерное применение силы к протестующим

Коммерсантъ06:09

Кремль выступил против «несоразмерного применения силы» к протестующим

РБК06:06

«Имели место и согласованная акция, и попытки беспорядков». Кремль — о протестах в Москве

Дождь06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу

Обновлено в 10:08
Футбол

«МЮ» отдал вратаря Перейру в аренду «Хартсу»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Жоэл Перейра продолжит карьеру в «Хартсе», сообщает официальный сайт манкунианского клуба.
Обновлено в 07:43
Кино

Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на Comic Con Russia

Обновлено в 07:25
Происшествия

На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес

Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15
Политика

Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата

Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:54
Здоровье

Подмосковные врачи спасли новорожденную весом 610 граммов

Обновлено в 12:26
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Наука

Склонность есть траву домашние кошки унаследовали от далёких предков

Обновлено вчера в 03:30
Космос

Роскосмос добился первых успехов в создании ядерного «буксира»

Обновлено в 10:09
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 11:47
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал десять суток ареста за призыв участвовать в несанкционированной акции 5 августа.
Обновлено в 11:28
Политика

Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области

Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Кино

Данила Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле

12 августа завершились съемки фильма с рабочим названием "Когда падали аисты" режиссера Данилы Козловского.
Обновлено в 11:40
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировано

"В 17:18 мск открытое горение на теплоходе ликвидировано", — заявили в ведомстве, добавив, что огнем было охвачено 600 кв. м. Неэксплуатируемый теплоход загорелся в затоне "Сибирский" в Борском районе Нижегородской области.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя

В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Разведка Украины допустила использование Россией ядерного оружия

В Крыму Россия разместила пять кораблей, шесть подводных лодок и 12 бомбардировщиков, которые способны нести ракеты с ядерным боезарядом, подсчитала украинская разведка.
Обновлено в 08:54
Политика

Меркель вступилась за миграционную политику своего правительства

Позднее Еврокомиссия подала иски в отношении Польши, Венгрии и Чехии за невыполнение обязательств по миграционной политике.
Обновлено в 12:17
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено в 08:24
Экономика

Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов

Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Обновлено в 06:42
Авто

Chevrolet Niva предлагается фермерам со скидкой в 35 тысяч рублей

В России весь август и сентябрь этого года бизнесмены и коммерческие организации, работающие в области сельского и лесного хозяйства, охоты, рыбоводства и рыболовства, получили возможность купить внедорожную модель Chevrolet Niva без пробега по сниженной цене на 35 тысяч рублей.
Обновлено в 10:23
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Кети Топурия отдыхает с новым возлюбленным в Италии

Пока Кети проводит время с новым молодым человеком, рэпер отдыхает в кругу друзей в Израиле.
Обновлено в 07:38
Здоровье

Во Владимире прошел митинг против «оптимизации» больницы

Во Владимире накануне прошел митинг в защиту местной больницы в одном из городских районов.
Обновлено в 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное