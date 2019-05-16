Политика
В Кремле оправдали силовой разгон протестующих в ЕкатеринбургеМосковский Комсомолец 05:30
«Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации» - отметил Песков. Он подчеркнул, что в ходе событий в Екатеринбурге были те, кто вел себя непозволительно, тем самым спровоцировал сотрудников силовых структур. При этом пресс-секретарь все-таки надеется на возобновление мирного диалога.
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«Силовой сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях»: Песков — о протестах у Драмы
Екатеринбург Онлайн05:43
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