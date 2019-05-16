В Кремле оправдали силовой разгон протестующих в ЕкатеринбургеМосковский Комсомолец 05:30

«Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации» - отметил Песков. Он подчеркнул, что в ходе событий в Екатеринбурге были те, кто вел себя непозволительно, тем самым спровоцировал сотрудников силовых структур. При этом пресс-секретарь все-таки надеется на возобновление мирного диалога.

В Кремле оправдали силовой разгон протестующих в Екатеринбурге

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