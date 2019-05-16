Политика

В Кремле оправдали силовой разгон протестующих в ЕкатеринбургеМосковский Комсомолец 05:30

«Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации» - отметил Песков. Он подчеркнул, что в ходе событий в Екатеринбурге были те, кто вел себя непозволительно, тем самым спровоцировал сотрудников силовых структур. При этом пресс-секретарь все-таки надеется на возобновление мирного диалога.
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В Кремле прокомментировали действия силовиков на акции в Екатеринбурге

RT на русском05:50

Кремль назвал действия полиции на протестах в Екатеринбурге оправданными

РИА Новости07:20

Кремль назвал оправданными действия силовиков в Екатеринбурге

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«Силовой сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях»: Песков — о протестах у Драмы

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Песков связался с главой РМК. «Много провокаций и ложной информации» на протестах в Екатеринбурге

URA.Ru05:20
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
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Обновлено в 05:59
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Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1

Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
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Об остатках грязной нефти в «Дружбе» рассказали в РФ

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что две нитки трубопровода "Дружба" все еще заполнены некачественной нефтью.
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

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Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
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Названы директора российских музеев с самым высоким доходом

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых глав российских музеев генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Обновлено вчера в 11:50
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Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
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KIA анонсировала новинки для российского рынка

Обновлено в 10:02
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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Культура

Ирину Алферову возмутили претензии Голливуда к Алену Делону

Обновлено в 07:16
Здоровье

Россияне стали употреблять меньше овощей и фруктов

В рационе россиян отмечается недостаточное количество фруктов, овощей и молочных продуктов.
Обновлено в 06:23
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма в сквере

Обновлено в 12:59
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Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
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Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца года

Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года.
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В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час

В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали покупку 76 истребителей Су-57 вместо 16

«Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как можно снизить стоимость самолетов на 20 процентов и закупить 76 единиц вместо 16.
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Стратосферный планер испытают на высоте 27 тысяч метров

Подразделение Perlan Project европейского авиастроительного концерна Airbus начало готовить перспективный стратосферный планер Perlan 2 к испытаниям полетом на высоте более 27 тысяч метров.
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Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
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Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
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В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии

Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
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Появилось видео с места жесткой посадки вертолета под Воронежем

Обновлено в 08:43
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Наука

Ученые описали управляющую движениями организма «черную субстанцию»

Обновлено в 15:20
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