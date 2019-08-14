Политика

В Кремле предсказали последствия выхода США из ВТОНаша версия 08:55

Если Соединенные Штаты примут решение покинуть ВТО, то само существование этой международной организации окажется под угрозой. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».
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Эксперт оценил последствия возможного выхода США из ВТО

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Эксперт оценил последствия от возможного выхода США из ВТО

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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
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Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest

В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.
Обновлено вчера в 14:33
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Сын Кости Цзю одержал очередную победу

Сын российского боксера Константина Цзю, чемпион Австралии в весовой категории до 69,9 кг Тим Цзю одержал победу над Дуайтом Ричи.
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В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре

Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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В Филадельфии произошла стрельба

Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
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Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензин

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
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В Свердловской области почти 20 тысяч жителей остались без газа.
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«Ротор» победил «Нефтехимик» и вышел в лидеры ФНЛ

Волгоградский "Ротор" победил нижнекамский "Нефтехимик" в матче 8-го тура первенства Футбольной национальной лиги и вышел в лидеры турнирной таблицы.
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Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
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Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге

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Митрохина зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в Мосгордуму члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее обжаловал решение окружного избиркома.
Обновлено в 10:56
Происшествия

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Трехлетняя девочка, пропавшая в Кировском округе Омска, найдена мертвой, говорится в сообщении поисково-спасательного отряда "ДоброСпас - Омск".
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Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
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Немного оправившись от горя, семья Вилли Токарева сделала первое официальное заявление после его кончины.
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В Белореченском районе в правоохранительные органы 12 августа поступило сообщение, что в одном из местных кафе длительное время пребывает маленький ребенок без присмотра.
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В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
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Мадуро обвинил экс-президента Колумбии в подготовке покушения на себя

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