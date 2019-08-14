Если Соединенные Штаты примут решение покинуть ВТО, то само существование этой международной организации окажется под угрозой. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

В Кремле предсказали последствия выхода США из ВТО

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