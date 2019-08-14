Политика

В Кремле предсказали последствия выхода США из ВТОНаша версия 08:55

Если Соединенные Штаты примут решение покинуть ВТО, то само существование этой международной организации окажется под угрозой. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».
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Эксперт оценил последствия возможного выхода США из ВТО

RT на русском16:11

Эксперты считают, что выход США из ВТО усилит негативный эффект от торговых войн

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Эксперт оценил последствия от возможного выхода США из ВТО

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Песков поставил под сомнение существование ВТО без США

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В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО

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Песков прокомментировал возможный выход США из ВТО

ФАН06:30

Кремль предсказал крах ВТО в случае выхода США из организации

Ведомости07:12
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться

Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Общество

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол

ФК «Томь» в меньшинстве удержал нулевую ничью с «Химками»

Обновлено в 09:56
Политика

В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.
Обновлено в 23:29
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 21:44
Интернет

«Яндекс» поможет Huawei создать конкурента Google Maps

Huawei Technologies выступила с официальным объявлением о запуске собственного картографического сервиса в октябре этого года.
Обновлено в 07:15
Общество

В Японии 570 тысяч жителей готовятся к эвакуации из-за тайфуна «Кроса»

В западных регионах Японии порядка 570 тысяч жителей получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за приближения тайфуна "Кроса".
Обновлено в 21:28
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Происшествия

Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки

Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Происшествия

В Антарктиде срочно приземлился самолет ВС Аргентины

Обновлено в 20:31
Авто

Правила проведения техосмотра могут ужесточить в России

Пресс-служба Национальной технологической службы «Автонет» сообщает о возможных изменениях правил проведения техосмотра.
Обновлено в 22:29
Финансы

Пробили дно: за валютные вклады в Европе и России придется платить

Швейцарские банки не хотят выплачивать проценты своим вкладчикам — напротив, заставляют их платить за размещение средств на своих счетах.
Обновлено в 17:02
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Обновлено в 15:15
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Общество

Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка

В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Обновлено в 20:04
Единоборства

Сын Кости Цзю одержал очередную победу

Сын российского боксера Константина Цзю, чемпион Австралии в весовой категории до 69,9 кг Тим Цзю одержал победу над Дуайтом Ричи.
Обновлено в 11:08
Авто

Kia распространила первые фотографии нового Kia Mohave

Пока компания Kia распространила первые фотографии экстерьера нового Kia Mohave.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье

Названы самые распространённые у российских школьников заболевания

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России выяснили, как меняется здоровье детей в течение 11-летнего периода обучения в школе и назвали самые распространённые заболевания среди учеников.
Обновлено в 23:04
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело о пропаже мальчика под Омском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль расследование дела о пропаже 3-летнего ребенка под Омском.
Обновлено в 16:09
Политика

Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке

Обновлено в 11:12
Общество

В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Хоккей

Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
Обновлено в 15:45
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено в 15:14
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