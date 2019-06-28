Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита G20 в Осаке. Она продлилась 1 час 20 мин. Напомним, первый полноформатный саммит президентов России и США прошел в Хельсинки в июле 2018 года.

В Кремле позитивно оценили переговоры Путина и Трампа

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