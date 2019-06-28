Политика

В Кремле позитивно оценили переговоры Путина и ТрампаКоммерсантъ 09:53

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита G20 в Осаке. Она продлилась 1 час 20 мин. Напомним, первый полноформатный саммит президентов России и США прошел в Хельсинки в июле 2018 года.
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Кремль уточнил, с кем и о чем в Осаке поговорил президент

Вести.Ru08:24

Песков: Путин и Трамп поговорили о Сирии, Китае и разоружении

ТАСС07:43

В Кремле рассказали, какие темы обсудили Путин и Трамп на G20

Говорит Москва07:52

В Кремле оценили переговоры Путина и Трампа на G20

RT на русском07:50

Песков рассказал о затронутых на встрече Путина и Трампа вопросах

Известия07:47

Путин и Трамп договорились изучить помехи расширению торгового обмена России и США

Интерфакс08:21

Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Газета.Ru07:45
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:00
Спорт

Баскетболистки сборной России уступили команде Сербии в матче ЧЕ

Баскетболистки сборной России потерпели второе поражение в рамках чемпионата Европы, который проходит в Сербии и Латвии, уступив в матче хозяйкам турнира команде Сербии.
Обновлено в 16:33
Политика

Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне

Обновлено в 15:13
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Общество

На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Автоспорт

Даниил Квят: Сегодня был сложный день

Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено в 13:54
Футбол

В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон

Обновлено в 12:54
Общество

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено в 15:24
Происшествия

РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении

Обновлено в 03:08
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Политика

Евросоюз и Меркосур заключили торговое соглашение

Евросоюз (ЕС) и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, сообщается на сайте ЕС.
Обновлено в 15:56
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Авто

УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в августе

Ожидается, что в продаже отечественный внедорожник с «автоматом» появится уже в августе текущего года.
Обновлено в 05:42
Спорт

Девять медалей завоевали россияне в очередной день Европейских игр

Обновлено в 16:02
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Политика

Путин объяснил кризис либеральных идей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь

Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь.
Обновлено в 14:30
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Политика

Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей

28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму

Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон.
Обновлено вчера в 06:53
Футбол

Аргентина и Венесуэла стартовали в четвертьфинале Кубка Америки

На стадионе «Марокана» в Рио-де-Жанейро стартовал четвертьфинальный матч Кубка Америки между Венесуэлой и Аргентиной.
Обновлено в 15:00
Политика

Мантуров озвучил сроки испытаний МС-21 с российским двигателем

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что испытания самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланированы на следующий год.
Обновлено в 05:45
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа»

Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:40
Авто

УАЗ планирует выпускать кемперы на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод сертифицировал 5-местный автодом на основе малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».
Обновлено в 11:50
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