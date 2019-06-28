Политика
В Кремле позитивно оценили переговоры Путина и ТрампаКоммерсантъ 09:53
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита G20 в Осаке. Она продлилась 1 час 20 мин. Напомним, первый полноформатный саммит президентов России и США прошел в Хельсинки в июле 2018 года.
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Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Политика
Путин и Трамп обсудили украинских моряков
Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:00
Спорт
Баскетболистки сборной России уступили команде Сербии в матче ЧЕ
Баскетболистки сборной России потерпели второе поражение в рамках чемпионата Европы, который проходит в Сербии и Латвии, уступив в матче хозяйкам турнира команде Сербии.
Обновлено в 16:33
Политика
Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне
Обновлено в 15:13
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Автоспорт
Даниил Квят: Сегодня был сложный день
Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено в 13:54
Футбол
В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон
Обновлено в 12:54
Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Политика
Евросоюз и Меркосур заключили торговое соглашение
Евросоюз (ЕС) и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, сообщается на сайте ЕС.
Обновлено в 15:56
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в августе
Ожидается, что в продаже отечественный внедорожник с «автоматом» появится уже в августе текущего года.
Обновлено в 05:42
Политика
Путин объяснил кризис либеральных идей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь
Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь.
Обновлено в 14:30
Экономика
Определено влияние пенсионной реформы на экономику
Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Политика
Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей
28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму
Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон.
Обновлено вчера в 06:53
Футбол
Аргентина и Венесуэла стартовали в четвертьфинале Кубка Америки
На стадионе «Марокана» в Рио-де-Жанейро стартовал четвертьфинальный матч Кубка Америки между Венесуэлой и Аргентиной.
Обновлено в 15:00
Политика
Мантуров озвучил сроки испытаний МС-21 с российским двигателем
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что испытания самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланированы на следующий год.
Обновлено в 05:45
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа»
Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:40
Авто
УАЗ планирует выпускать кемперы на базе УАЗ «Профи»
Ульяновский автозавод сертифицировал 5-местный автодом на основе малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».
Обновлено в 11:50