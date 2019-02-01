Политика

В Кремле пообещали ознакомиться с посланием ГуайдоREGNUM 06:00

По словам официального представителя Кремля, пока каких-либо посланий от оппозиционного политика не поступало. «Если оно поступит и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся», — подчеркнул Песков, добавив, что Россия не признаёт Гуайдо в качестве главы государства.
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Дмитрий Песков
Дело в том, что господин Гуайдо является спикером парламента, он для нас не является главой государства, мы не признаем этот его статус, и главой государства является господин Мадуро, который является и правительство которого являются собственно нашими партнерами в Венесуэле.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 05:06

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