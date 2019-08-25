Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД. Песков ответил на вопрос, начало ли Министерство обороны России подготовку симметричного ответа.

В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Шоу-бизнес Особенный сын Бледанс сходил на свидание с дочерью Бони Тридцатидевятилетняя Виктория Боня вместе с дочерью, семилетней Анджелиной-Летицией, постоянно проживает в Монако, однако в настоящее время они гостят в Москве.

Политика В партии Порошенко рассказали о составе будущей коалиции в Раде Избранный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов в эфире телеканала «Прямой» заявил, что в состав коалиции в украинском парламенте войдут партии «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос».

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.

Космос Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике Ученый из DLR в течение года занимался огородничеством в условиях Антарктики, выращивая овощи и ягоды без почвы и при искусственном освещении.

Происшествия Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.

Происшествия В Чечне 17-летняя девушка зарезала мать и сестру Следственные органы завел уголовное дело в отношении 17-летней девушки по подозрению в убийстве матери и сестры в Чечне.

Шоу-бизнес Пугачева назначила новую примадонну России Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram видео с «благословением» от Аллы Пугачевой.

Происшествия Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.

Здоровье В сочинских аптеках пожаловались на отсутствие преднизолона В аптеках Сочи нет преднизолона, препарат отсутствует у поставщиков, сообщил РИА Новости представитель МУП "Сочинское городское аптечное управление".

Футбол Медведев: плотность в турнирной таблице РПЛ добавляет перца Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал расположение клубов в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Политика Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон.

Происшествия В Новочеркасске умер младенец после удара о потолочный вентилятор В воскресенье, 25-го августа, в больнице города Новочеркасска Ростовской области умерла годовалая девочка, травмированная потолочным вентилятором, а также при ударе головой об пол.

Происшествия Следователи назвали заказным убийство гражданина Грузии в Берлине Следователи немецкой полиции считают, что убийство гражданина Грузии в Берлине могло быть заказным.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Армия и оружие В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.