Армия и оружие
RT на русскомВ Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД. Песков ответил на вопрос, начало ли Министерство обороны России подготовку симметричного ответа.
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«Ведомости»: У российских военных уже готов ответ на ракетные испытания американцев
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