Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД. Песков ответил на вопрос, начало ли Министерство обороны России подготовку симметричного ответа.
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Песков заявил о подготовке симметричного ответа на ракетные испытания США

РБК07:46

Песков: активность российских военных не является ответом на ракетные испытания США

Коммерсантъ07:06

Песков пообещал, что ответ на испытание США новой крылатой ракеты обязательно будет

ТАСС06:28

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Lenta.ru06:47

В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

RT на русском06:24

Россия ответит на испытания США новой ракеты, заявил Песков

РИА Новости06:09

Песков: Нет сомнений, что РФ ответит на испытания США крылатой ракеты

РЕН ТВ06:03
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
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Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
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