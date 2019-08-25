Политика
В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7Газета.Ru 13:42
Представитель Кремля подметил, что с Германией и Японией страна традиционно имеет тесные отношения. Он добавил, что с некоторыми странами восстановить отношения пока не удается, однако Песков выразил надежду на то, что страны проявят здравый смысл в данном вопросе.
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С некоторыми странами пока восстанавливать отношения не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 13:29
с чего всё началось
Москва рассчитывает на здравомыслие всех стран-участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.ТАСС13:28
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