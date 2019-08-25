Политика

В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7Газета.Ru 13:42

Представитель Кремля подметил, что с Германией и Японией страна традиционно имеет тесные отношения. Он добавил, что с некоторыми странами восстановить отношения пока не удается, однако Песков выразил надежду на то, что страны проявят здравый смысл в данном вопросе.
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Дмитрий Песков
С некоторыми странами пока восстанавливать отношения не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 13:29
с чего всё началось

Кремль надеется на здравый смысл участников G7 при восстановлении отношений с Россией

Москва рассчитывает на здравомыслие всех стран-участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС13:28

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Кремль понадеялся на здравый смысл стран G7

URA.Ru13:58

В Кремле надеются на здравый смысл участников G7 в переговорах с Россией

Коммерсантъ16:03

Кремль понадеялся на здравый смысл у всех стран G7 в отношениях с Россией

РБК13:29

В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России

RT на русском13:31

Кремль понадеялся на здравый смысл участников G7

Lenta.ru13:53

Кремль надеется на здравый смысл участников G7 при восстановлении отношений с Россией

ТАСС13:28

Кремль надеется на здравый смысл G7 при восстановлении отношений с РФ

РЕН ТВ13:21
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Политика

Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона

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Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

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Родственник одного из военачальников украинской "операции Объединенных сил", военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ во время несения боевого дежурства под Волновахой покончил жизнь самоубийством.
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Число отравившихся в ресторанах Якутска выросло до 42 человек

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В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимации

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
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Здоровье

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы социального развития центров экономического роста в сфере здравоохранения в Забайкальском крае выделено более трех миллиардов рублей.
Обновлено в 23:08
Происшествия

Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье

Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено в 05:59
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Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:12
Общество

Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин

Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Общество

Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности

«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Шоу-бизнес

Сын Сергея Лазарева мечтает стать певцом

Сергей Лазарев, как любой другой родитель, обожает свой пятилетнего сына Никиту.
Обновлено в 18:47
Наука

В Китае создали гидродинамическое устройство для защиты от волн и излучения

Сотрудники университетов Китая (в Пекине и в г. Сямынь) сосредоточили свои усилия на масштабировании технологии.
Обновлено вчера в 14:40
Авто

В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш»

Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено в 07:26
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
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Культура

Известные экстрасенсы расследуют в Югре убийство

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Обновлено в 21:00
Экономика

Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Происшествия

Пешеход улетел в Мойку в ДТП с такси на набережной

Судя по кадрам с места происшествия, один из попавших в аварию автомобилей является такси.
Обновлено в 15:08
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату

Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.
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Происшествия

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Отмечается, что выстрел был произведен по зданию компании "Мостобуд", а снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже.
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Политика

Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
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Происшествия

В Гонконге впервые применили водометы против протестующих

Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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Культура

Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию

Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.
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Происшествия

В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой попали в аварию

Дмитрий Дибров потерял чемодан жены.
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В Ленобласти начал вещать новый телеканал

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Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона

Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
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Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе

После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
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