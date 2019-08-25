Политика

В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7Газета.Ru 13:42

Представитель Кремля подметил, что с Германией и Японией страна традиционно имеет тесные отношения. Он добавил, что с некоторыми странами восстановить отношения пока не удается, однако Песков выразил надежду на то, что страны проявят здравый смысл в данном вопросе.
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Дмитрий Песков
С некоторыми странами пока восстанавливать отношения не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 13:29
с чего всё началось

Кремль надеется на здравый смысл участников G7 при восстановлении отношений с Россией

Москва рассчитывает на здравомыслие всех стран-участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС13:28

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Кремль понадеялся на здравый смысл стран G7

URA.Ru13:58

В Кремле надеются на здравый смысл участников G7 в переговорах с Россией

Коммерсантъ16:03

Кремль надеется на здравый смысл G7 при восстановлении отношений с РФ

РЕН ТВ13:21

В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России

RT на русском13:31

Кремль понадеялся на здравый смысл у всех стран G7 в отношениях с Россией

РБК13:29

Кремль надеется на здравый смысл участников G7 при восстановлении отношений с Россией

ТАСС13:28

Кремль понадеялся на здравый смысл участников G7

Lenta.ru13:53
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
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На ВДНХ стартует неделя Street Dance.
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