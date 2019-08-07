Политика
Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с ЗеленскимВедомости 06:17
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Донбассе, подтвердил Кремль. Ранее об этом сообщала украинская сторона. Кремль подчеркнул, что разговор состоялся по инициативе Киева.
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Политика
Зеленский призвал провести встречу лидеров «нормандской четвёрки»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
В СК возбудили дело после взрыва машины в Магнитогорске
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва машины в Магнитогорске. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Шестеро россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье
Шесть российских туристов получили ранения, двое россиян позже были направлены в больницу Антальи, остальные пострадавшие, в том числе 25-летний водитель, находятся в больнице ALKÜ-Anadolu в Аланье.
Обновлено в 03:19
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве Михаила Круга, сообщили СМИ
Киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение, признался в убийстве Михаила Круга, передает Mash.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Мировую судью в Чувашии обвинили в крупном мошенничестве
Обновлено в 05:08
Общество
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:31
Недвижимость
ВТБ профинансирует достройку двух московских жилых комплексов ПИК
Банк ВТБ предоставил проектное финансирование девелоперу ПИК для строительства в Москве жилых комплексов "Бунинские луга" и Green Park.
Обновлено в 05:05
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
В РФ разработают специальные правила для рыбаков-любителей
В России введут специальные правила по любительскому рыболовству.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе
Шесть военнослужащих вооруженных сил Украины погибли в Донбассе после объявления перемирия 21 июля, девять военных получили ранения, заявил в среду начальник генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Красноярске при падении крана погиб крановщик
Крановщик погиб при падении башенного крана в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю.
Обновлено в 04:57
Спорт
Южную Корею возмутил расистский жест тренера сборной РФ по волейболу
Федерация волейбола Южной Кореи пожалуется на старшего тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато.
Обновлено в 06:18
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Авто
Новая Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов
Южнокорейская компания Hyundai получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новое поколение седана Hyundai Sonata.
Обновлено в 02:21
Общество
Погодный коллапс придет в четверг в Москву
Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Экономика
Орешкин допустил переключение Китая на российский рынок из-за США
Переключение Китая на российский рынок может произойти на фоне торговых споров этой страны с США.
Обновлено в 05:57
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты
Найдена новая уязвимость в процессорах Intel
Специалисты BitDefender выявили новую и весьма опасную уязвимость во всех современных процессорах Intel.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
В Ливии уничтожен третий украинский самолет Ил-76
Обновлено в 03:39
Кино
Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним
Голливудский режиссёр Квентин Тарантино планирует снять десятый фильм, который станет для него завершающим.
Обновлено в 05:50
Футбол
Шалимов оценил шансы «Краснодара» пройти «Порту» в Лиге чемпионов
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что шансы южан и «Порту» в противостоянии в Лиге чемпионов равны.
Обновлено в 06:00
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48