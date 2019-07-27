В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина во второй половине августа во Францию. "Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается", - сообщили в пресс-службе президента РФ.

В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию в августе

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