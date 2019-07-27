Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию в августеТАСС 14:13
В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина во второй половине августа во Францию. "Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается", - сообщили в пресс-службе президента РФ.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Обновлено в 14:02
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Происшествия
Погибших при падении самолёта в Подмосковье достали из реки
В Серпуховском районе Подмосковья из реки подняты на поверхность тела двух погибших человек, находившихся в потерпевшем крушение гидросамолете.
Обновлено в 14:46
Футбол
Крашенинников признан MVP отбора к ЧМ по пляжному футболу
Лучшим игроком европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года признан футболист сборной России Юрий Крашенинников.
Обновлено в 13:35
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» удалён. НТВ грозит судом
Повышенное внимание к трейлеру российского телесериала «Чернобыль», который будет показан на НТВ, не осталось без внимания канала.
Обновлено в 09:00
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Футбол
Аршавин оптимистично оценил шансы «Краснодара» против «Порту»
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что у «Краснодара» есть хорошие шансы пройти «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Два землетрясения произошли на Филиппинах
В результате двух землетрясений в районе провинции Батанес (Филиппины) погибли восемь человек, еще 60 получили ранения.
Обновлено вчера в 23:03
Наука
Аляска теряет ледники в 100 раз быстрее, чем предполагалось
Обновлено вчера в 06:02
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Политика
Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Футбол
«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в своём «твиттере» прокомментировало поражение красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Обновлено в 14:08
Политика
Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПД
"Если это произойдет реально, то шансы на выживание СВПД существенно повысятся.
Обновлено в 13:07
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Смерть Ильи Обихода: на Украине нашли труп «врага» Пашинского со следами пыток
На теле погибшего обнаружены следы пыток. Перед смертью убийцы натянули на голову мужчины пластиковый мешок.
Обновлено в 12:37
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Футбол
Болельщики потребовали от Кононова уйти в отставку
Болельщики московского "Спартака" хотят, чтобы наставник команды Олег Кононов подал в отставку.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Задержанных кандидатов Яшина, Гудкова, Жданова и Соболь отпустили
Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, задержанных в день несогласованного митинга в столице, отпустили.
Обновлено в 12:13
Политика
Bellingcat обвинила Россию в кибератаках
Bellingcat считает себя мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России.
Обновлено в 09:01
Авто
Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101
Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».
Обновлено в 08:04
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Кино
Создатели «Игры Престолов» перестают работать с HBO
Новый контракт Бениоффа и Уайсса может достигнуть 200 миллионов долларов.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Число задержанных на акции протеста в Москве увеличилось до 1256 человек
На несанкционированном митинге, который прошел сегодня на ул. Тверская, возле здания мэрии Москвы задержано 1256 человека Об этом сообщил Telegram-канал «Кремлёвская прачка».
Обновлено в 14:13
Происшествия
Мужчина выстрелил в лицо велосипедисту и украл транспорт в Петербурге
Сегодня ночью, 27 июля, 18-летний парень катался на велосипеде по Загородному проспекту в Петербурге. Его остановил вооруженный мужчина.
Обновлено в 09:12