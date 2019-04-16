Политика
В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — ПетербургRT на русском 05:42
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
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Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров, собственно, ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по вот этим железнодорожным капиллярам. Поэтому такое решение принято.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:53
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Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург
Петербургский дневник00:53
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