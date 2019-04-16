В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до ПетербургаРБК 05:30

Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров, собственно, ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по вот этим железнодорожным капиллярам. Поэтому такое решение принято.

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