Политика
В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до ПетербургаРБК 05:30
Президент Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, руководствуясь при этом соображениями целесообразности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров, собственно, ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по вот этим железнодорожным капиллярам. Поэтому такое решение принято.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:53
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Интернет
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Обновлено в 08:20
Общество
Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро
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Российский аэропорт переименовали из-за суеверия
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Политика
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Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
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Общество
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Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
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В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
Обновлено в 07:35
Технологии
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Зеленский и Порошенко подписали соглашение о дебатах на стадионе
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