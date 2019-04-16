Политика
В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — ПетербургRT на русском 05:42
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
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Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии. Проектирование такое начнется. Это была инициатива врио губернатора Петербурга Александра Беглова и РЖД. Два крупнейших города России должны иметь высокоскоростное сообщение. Решение принято.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 12:58
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