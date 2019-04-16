В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — ПетербургRT на русском 05:42

Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии. Проектирование такое начнется. Это была инициатива врио губернатора Петербурга Александра Беглова и РЖД. Два крупнейших города России должны иметь высокоскоростное сообщение. Решение принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

Происшествия Иномарка сбила пенсионерку на Кондратьевском проспекте Автомобиль Mitsubishi сбил женщину 1951 года рождения. Она попала под колеса автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Футбол «Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.

Наука Селективные аборты уменьшили количество девочек на 23 миллиона По оценкам исследователей, за 47 лет из-за селективных абортов по всему миру не родилось 23,1 миллиона девочек, большая часть из них в Китае и Индии.

Политика Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде Объявивший себя временным президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил администрацию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в геноциде.

Происшествия Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.

Политика Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".

Гаджеты Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Политика Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.

Политика Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Авто Renault представил бюджетный электромобиль Понятия "бюждетный электромобиль" до сих пор по сути не существует, однако в Renault собрались исправить это недоразумение Собственно, компания решила воспользоваться простым рецептом, а именно: взять уже существующую "малолитражку" Kwid и оснастить ее электрической силовой установкой.

Кино В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.

Авто Lexus презентовал первый минивэн в истории марки Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Политика МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков Во вторник власти Украины обратились в Международный трибунал, потребовав немедленного освобождения Россией моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе.

Политика Порошенко и Зеленский договорились о дебатах 16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».

Происшествия Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Футбол «Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон» "Кардифф" одержал победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе валлийского клуба отличились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон.

Общество В Госдуму внесли законопроект, уточняющий условия вольерной охоты Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым во вторник внесла в Госдуму законопроект об уточнении условий охоты в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.