Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — ПетербургRT на русском 05:42

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
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Дмитрий Песков
Повышение скорости этого сообщения на лишнюю сотню километров, собственно, ведет к ускорению в целом циркуляции экономической жизни по вот этим железнодорожным капиллярам. Поэтому такое решение принято.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:53

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«Ускорение в целом циркуляции экономической жизни по железнодорожным капиллярам». Песков объяснил, почему Путин одобрил проект ВСМ Москва-Петербург

Фонтанка.Ру06:27

Песков: окончательное решение по ВСМ Москва - Казань пока не принято

ТАСС05:18

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

РБК05:30

Песков: Путин действительно одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом

Ведомости05:50

Кремль подтвердил, что Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Коммерсантъ05:53

СМИ: Путин одобрил начало проектирования скоростной ж/д Москва — Петербург

РИА Новости01:25

Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва – Петербург

Петербургский дневник00:53
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
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Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
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Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Общество

ОАТИ: Работы в рамках месячника по благоустройству в Москве выполнены на 50%

Работы в рамках месячника по благоустройству в Москве выполнены на 50%.
Обновлено в 06:16
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Следствие считает пожар в Нотр-Даме непредумышленным

Пожар в соборе Парижской Богоматери, произошедший вечером 15 апреля и сильно повредивший здание, был непредумышленным.
Обновлено в 06:29
Авто

Фирма Mini освежила универсал Clubman

Второе плановое обновление универсала Mini Clubman, отличилось лишь декором, техническая часть осталась нетронутой.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

Обновлено в 03:45
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика

Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов

Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Орске перевернулась маршрутная «Газель» с пассажирами

Утром 16 апреля в Орске произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». В момент аварии в маршрутке находились более 10 человек.
Обновлено в 00:40
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Общество

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Появились первые фото из сгоревшего собора Парижской Богоматери

Обновлено в 03:07
Политика

Тарифы на вывоз мусора снизят в нескольких регионах России

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что после инициированной депутатами проверки Генпрокуратуры в регионах России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери

Пользователи опубликовали видео пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Обновлено вчера в 13:19
Политика

Савченко намерена вернуться к работе в Верховной Раде

Парламентарий уверена, что "Общественно-политической платформе Надежды Савченко" удастся избавить Раду от политического "старья" и добиться перемен в стране мирным, эволюционным путем, так как украинцы научились думать, передает "Лента.ру".
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: дети стали новой валютой

Телеведущая, модель и писательница Алена Водонаева высказалась по поводу «звездных» матерей, которые зарабатывают на аккаунтах своих детей в социальных сетях.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Электрик «Кофемании» рассказал, как чинил разбитый об Пака стул

Обновлено в 06:20
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено вчера в 21:36
Экономика

Кабмин установил порядок возмещения ущерба за утраченное при ЧС жилье

Максимальный размер ущерба с использованием механизма добровольного страхования будет определяться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 кв. м квартиры в регионе, объясняется в заметке.
Обновлено в 06:22
Общество

Москалькова просит суд поддержать просьбу Варвары Карауловой об УДО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит суд поддержать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Общество

Кузнецова заявила, что каждый третий ребенок сталкивался с буллингом

Каждый третий ребенок в России сталкивался с буллингом - организованной травлей.
Обновлено в 05:01
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Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Кожа провисает, морда становится бульдожьей.
Обновлено вчера в 13:30
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Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай кросс-купе Tharu

В сети кросс-купе окрестили как конкурента еще непредставленному Renault Arkana и «БМВ Х4».
Обновлено вчера в 04:02
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