Политика
Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и ПетербургомLenta.ru 03:27
Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить198
Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии. Проектирование такое начнется. Это была инициатива врио губернатора Петербурга Александра Беглова и РЖД. Два крупнейших города России должны иметь высокоскоростное сообщение. Решение принято.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 12:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состоятся в начале июня, он, в случае своего переизбрания, но пост президента Украины, добьется решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Происшествия
В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество
В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Авто
Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Происшествия
В суде показали видео драки Мамаева и Соловчука
Обновлено в 12:35
Авто
В Шанхае дебютировал удлиненный седан BMW 325Li 3-Series
Немецкий автопроизводитель BMW презентовал в рамках Шанхайского автосалона удлиненную модификацию модели 3-Series 325Li нового поколения.
Обновлено в 12:03
Спорт
Максимов может войти в штаб мужской сборной по биатлону
На проходящем в Москве заседании правления СБР на роль тренера мужской сборной рассматривается известный в недавнем прошлом биатлонист, трёхкратный призёр чемпионатов мира Максим Максимов.
Обновлено в 12:42
Политика
Макрон заявил о планах реконструировать Нотр-Дам за пять лет
Обновлено в 14:15
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Стрелявший в школьника врач Игорь Горячев просил домашний арест
В суде Игорь Горячев попросил не отправлять его под стражу, а избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:26
Политика
Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Политика
«Морской старт» планируют перебазировать из США на Дальний Восток
По словам источника, нахождение платформы в США делает невозможным старт новой российской ракеты.
Обновлено в 03:34
Авто
Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы
Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Транспорт
Движение по Сокольнической линии московского метро восстановлено
Московский метрополитен сообщил, что движение на участке Сокольнической линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» введено в график.
Обновлено в 06:08
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Обновлено в 12:53
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков
Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Хоккей
ФНС зарегистрировала АНО «ХК „Динамо-Москва“»
В настоящее время юридическим лицом московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" является ООО "ХК Динамо-Москва", учредителем которого выступает Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо".
Обновлено в 11:03
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
США разрабатывают методы военного сдерживания РФ в Венесуэле
США разрабатывают военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России, Кубы и Китая в Венесуэле без прямого столкновения.
Обновлено в 11:46