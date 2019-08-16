Политика

В Кремле озвучили план визита Путина во ФранциюРБК 16 августа в 09:32

Президент России Владимир Путин 19 августа посетит официальную резиденцию президента Франции Форт Брегансон, где проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать
Юрий Ушаков
Помимо двусторонних отношений, будет обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе... Интересный вопрос о развитии сотрудничества России с Евросоюзом. Президент имеет ввиду эту тему затронуть с учётом нового состава европейских руководящих органов.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service 16 августа в 09:31

Подробнее о событии

Путин и Макрон в Брегансоне обсудят вопросы урегулирования на Украине и в Сирии

ТАСС17:19

РФ пытается изменить программу пребывания Путина во Франции

News.ru16:30

МИД Франции: Франция и Германия защищают интересы Ирана в «ядерной сделке»

REGNUMвчера в 09:06

Путин и Макрон обсудят ситуацию в Донбассе

Новостной фронт10:41

Зачем Эмманюэль Макрон и Владимир Путин займут Форт Брегансон

РБК03:08

За Европу без опасности

Российская газета13:02

Ушаков назвал темы переговоров Путина и Макрона

РИА Новости16 августа в 09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Теннис

Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).
Обновлено в 18:45
Происшествия

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун

После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

Иран обвинил Лондон и Вашингтон в снижении безопасности в Персидском заливе

Обновлено в 06:20
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
Обновлено в 18:06
Экономика

Барометр ВТО указал на мертвый штиль

В августе значение индекса составило 95,7 пункта (показатель меньше 100 пунктов указывает на снижение, больше 100 пунктов — на рост).
Обновлено в 18:14
Происшествия

Чешские полицейские около восьми часов гонялись за сбежавшими свиньями

Полицейские в Чехии вместе с пожарными и ветеринарами около восьми часов гонялась за четырьмя свиньями, сбежавшими из загона в центральном парке.
Обновлено в 18:26
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60

Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Политика

Мумии возрастом около трех тысяч лет обнаружили в Йемене

Археологи обнаружили древнее поселение и мумии возрастом около 3000 лет в окрестностях столицы Йемена, пишет агентство новостей SABA.
Обновлено в 19:10
Политика

В Гренландии отреагировали на идею Трампа купить остров

Обновлено 16 августа в 11:48
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова удивила постом о разводе

Обновлено в 15:55
Футбол

Дани Алвес забил гол в дебютном матче за «Сан-Паулу»

Обновлено в 16:37
Политика

Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой

Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника

Обновлено в 06:07
Политика

Порошенко сообщил о страхах Москвы и крупнейшей угрозе для России

Экс-президент Украины Порошенко заявил, что полная интеграция Украины в евроатлантические структуры является крупнейшей угрозой для «российской агрессии».
Обновлено в 04:41
Здоровье

Крис Гилберт назвала лекарства, которые могут привести к смерти

Названы пять групп лекарств, которые при неправильном применении могут привести к смерти.
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Норвегия призвала США не провоцировать Россию

Командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен призвала США не провоцировать военный конфликт с Россией.
Обновлено в 17:31
Транспорт

На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная

На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Политика

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Политика

Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России

Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Космос

В Антарктике нашли радиоактивную пыль сверхновой звезды

Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в Армейских играх

Россия была бы рада видеть на Армейских международных играх участников из стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика

Размеры межбанковских комиссий по платежам в отдельных категориях торгово-сервисных предприятий (%)

Вступают в силу с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 18:14
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Отколовшийся ледник посек каякеров на Аляске

Каякеры едва не погибли у берегов Аляски.
Обновлено в 12:32
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное