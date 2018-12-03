Путин говорит о том, что такой выход может спровоцировать гонку вооружений и может спровоцировать ситуацию, которая приведет к дестабилизации обстановки. Поэтому если действия наших американских визави будут коррелироваться с такими заявлениями — это наверняка в Москве будут только приветствовать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о желании обсудить с лидерами России и Китая проблему сокращения вооружений. Песков напомнил о словах Владимира Путина, который говорил о пагубных последствиях возможного выхода американцев из ДРСМД.

В Кремле ответили на желание Трампа закончить гонку вооружений

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