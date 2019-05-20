В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и ДонбассеНовые Известия 07:20

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова нового украинского президента Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым: "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует".

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

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