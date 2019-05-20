Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и ДонбассеНовые Известия 07:20
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова нового украинского президента Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым: "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует".
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Политика
Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:17
Музыка
Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП
Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
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Парубий повеселился на инаугурации Зеленского
Обновлено в 09:00
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Политика
Европа предложила Зеленскому созвать срочные переговоры с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому сделали предложение провести срочные трехсторонние переговоры Киев – Москва – Брюссель.
Обновлено в 09:59
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Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
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Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку
Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
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Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено 18 мая в 19:02
Происшествия
МЧС: тушение пожара на складе пиломатериалов в Томске осложняет ветер
Сильный ветер осложняет тушение пожара на территории склада пиломатериалов в Томске: локализация может занять до шести часов, а ликвидация прогнозируется к утру 21 мая, сообщил журналистам в понедельник начальник ГУ МЧС по Томской области Олег Еременко.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Таджикистане подавили бунт в колонии строгого режима
Обновлено в 08:11
Религия
В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма
Фонд святой Екатерины — будущий застройщик храма в Екатеринбурге, в котором на прошлой неделе прошли массовые протесты, — принял решение демонтировать забор в сквере у Театра драмы, где собираются начать стройку.
Обновлено в 09:53
Гаджеты
В Geekbench появились результаты теста Lenovo Z6 Youth Edition
Инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter скриншот результатов теста смартфона Lenovo Z6 Youth Edition в Geekbench.
Обновлено в 08:36
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье
Обновлено в 09:46
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева
Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 08:41
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика
Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено в 09:52
Политика
ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени
Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Общество
В России расширили перечень специальностей для целевого обучения
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджета.
Обновлено в 07:59
Общество
Свыше 735 тыс. человек посетили фестиваль «Николин день» в Москве
Более 735 тыс. москвичей и гостей столицы посетили фестиваль искусств "Николин день", который впервые прошел в Москве с 17 по 19 мая, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
Обновлено в 07:07
Общество
Росреестр сообщил о росте числа сделок с новостройками в Москве
Всего с начала года было заключено 27,2 тыс. сделок с квартирами в новостройках, что в 1,2 раза превышает показатель четырех месяцев прошлого года — 22 тыс.
Обновлено в 09:47