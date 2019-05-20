Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и ДонбассеНовые Известия 07:20

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова нового украинского президента Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым: "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует".
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Донбассе и Крыме

РИА Новости09:02

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о намерении вернуть Крым в состав Украины

ТАСС05:34

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

RT на русском05:57

Песков отреагировал на заявление Зеленского по Крыму

Аргументы и Факты - Крым05:42

Кремль не намерен обсуждать вопрос принадлежности Крыма

Коммерсантъ05:58

В Кремле прояснили вопросы о принадлежности Крыма после слов Зеленского

Газета.Ru05:28

Песков: вопроса по Крыму существовать не может

Московский Комсомолец05:39
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Политика

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:17
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Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
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Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

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Политика

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Обновлено в 09:59
Политика

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Обновлено в 09:47
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

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Происшествия

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Обновлено в 06:53
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Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено 18 мая в 19:02
Происшествия

МЧС: тушение пожара на складе пиломатериалов в Томске осложняет ветер

Сильный ветер осложняет тушение пожара на территории склада пиломатериалов в Томске: локализация может занять до шести часов, а ликвидация прогнозируется к утру 21 мая, сообщил журналистам в понедельник начальник ГУ МЧС по Томской области Олег Еременко.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала о проблемах в своей большой семье

Обновлено в 03:10
Происшествия

В Таджикистане подавили бунт в колонии строгого режима

Обновлено в 08:11
Религия

В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма

Фонд святой Екатерины — будущий застройщик храма в Екатеринбурге, в котором на прошлой неделе прошли массовые протесты, — принял решение демонтировать забор в сквере у Театра драмы, где собираются начать стройку.
Обновлено в 09:53
Гаджеты

В Geekbench появились результаты теста Lenovo Z6 Youth Edition

Инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter скриншот результатов теста смартфона Lenovo Z6 Youth Edition в Geekbench.
Обновлено в 08:36
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
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Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

Обновлено в 09:46
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Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

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Обновлено в 08:41
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

Путин помиловал четверых осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено в 09:52
Политика

ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
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Главы СБУ и ССО не отдали честь Зеленскому во время инаугурации

Обновлено в 07:41
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«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

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В России расширили перечень специальностей для целевого обучения

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджета.
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Свыше 735 тыс. человек посетили фестиваль «Николин день» в Москве

Более 735 тыс. москвичей и гостей столицы посетили фестиваль искусств "Николин день", который впервые прошел в Москве с 17 по 19 мая, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
Обновлено в 07:07
Общество

Росреестр сообщил о росте числа сделок с новостройками в Москве

Всего с начала года было заключено 27,2 тыс. сделок с квартирами в новостройках, что в 1,2 раза превышает показатель четырех месяцев прошлого года — 22 тыс.
Обновлено в 09:47
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