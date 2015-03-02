Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о ДонбассеРИА Новости 10:29
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
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Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 12:56
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Экономика
Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании
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Помпео заявил о заинтересованности США в сотрудничестве с Россией
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Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России
Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai.
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Общество
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Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Обновлено в 13:00
Финансы
Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 за доллар
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Обновлено в 14:00
Авто
Lamborghini отозвала претензии к Aurus
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
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Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
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Гаджеты
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Исполнительный директор Huawei Юй Чэндун заявил, что через пару лет половина флагманских смартфонов Huawei могут быть складными.
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Общество
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В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
МИД: Россия выступает за сохранение космоса без оружия
Россия выступает против гонки вооружений в космосе и готова вести диалог со всеми странами, чтобы сохранить космическое пространство свободным от оружия.
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Явка на выборы президента Украины превысила 65%
Явка на выборы президента Украины к 20:00 мск составила более 65%.
Обновлено вчера в 14:11
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой
Обновлено в 15:11
Политика
В Кремле прокомментировали ход президентских выборов на Украине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы на Украине.
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Экономика
АФК «Система» выплатит в 20 раз меньше дивидендов, чем получит от МТС
Без учета МТС прочие активы "Системы" дали около 6 млрд OIBDA. Фактически за счет дивидендов МТС обслуживается долг "Системы".
Обновлено в 09:45