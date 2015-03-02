В Кремле ответили на слова Зеленского о ДонбассеРИА Новости 10:29

Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Финансы Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.

Армия и оружие Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.

Политика Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам "Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.

Экономика Путин поручил докапитолизировать Фонд дольщиков Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума госсовета, состоявшегося 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.

Общество Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.

Технологии В Kaspersky Lab назвали сериал, чьи копии чаще всего используют хакеры Киберпреступники все чаще используют пиратские версии популярных сериалов для маскировки вирусов, наибольшая часть заражений пришлась на "Игру престолов", говорится в сообщении "Лаборатории Касперского" по итогам анализа статистики скачивания вредоносных файлов, которые предлагались пользователям под видом эпизодов востребованных телешоу в течение последних двух лет.

Общество Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 80% протоколов Нынешний президент Украины Петр Порошенко имеет почти в два раза меньше голосов – 16,03%.

Политика Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.

Экономика Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.

Политика В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.

Политика В Госдуме порекомендовали не признавать итоги выборов на Украине Как отметил парламентарий, в первом туре выборов не смогли принять участие в голосовании многие жители юго-восточных регионов Украины и те граждане, которые проживают в России.

Экономика Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Происшествия Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона 24-летнего россиянина убили в центре Лондона. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру.

Политика Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.

Здоровье Москва перешла на новые стандарты лечения онкологии Москва с сегодняшнего дня переходит на новые стандарты лечения онкологии.

Происшествия В Самаре судью насмерть сбила машина, сообщил источник Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбил автомобиль, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Шоу-бизнес Бывший муж Марии Порошиной собирается оспаривать отцовство Бывший муж Марии Порошиной Илья Древнов собирается оспаривать отцовство. Пока неизвестно, в чем именно сомневается актер.