В Кремле ответили на слова Зеленского о ДонбассеРИА Новости 10:29

Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Энергетика «Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2» "Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Общество Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Политика Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии» Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.

Происшествия Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.

Авто УАЗ решил создать «Русский Прадо» На Ульяновском автомобильном заводе планируется наладить производство автомобилей на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado.

Футбол Нойер не примет участия в ближайшем кубковом матче «Баварии» Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о состоянии своей команды в преддверии четвертьфинального матча Кубка Германии против «Хайденхайма».

Политика Зеленский и Порошенко встретятся на теледебатах Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила лидирующего в президентской гонке комика Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур.

Политика Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился До 2,57% сократилась разница между числом голосов за действующего президента Петра Порошенко и кандидата от «Батькивщины» Юлии Тимошенко по итогам обработки 91% протоколов, согласно информации ЦИК Украины, 1 апреля опубликованной на официальном сайте.

Политика МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине", размещенное в социально сети Twitter, оказалось прогнозом погоды.

Политика Новый император Японии ознаменует начало эры Рэйва Восхождение Нарухито на престол ознаменует для Японии переход от эры установления мира Хэйсэй к эре Рэйва, что станет новым девизом, означающим побуждение к миру, сообщил генсек кабмина, сообщает Planet Today.

Экономика РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.

Политика Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.

Экономика Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.

Здоровье Минздрав намерен запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без назначения врача Как указано в пояснительной записке к проекту, обновление Порядка вызвано выявленным Росздравнадзором ростом случаев оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом самостоятельно, без соответствующего назначения врача-косметолога.

Политика Орешкин: система электронных виз может заработать в России с 2020 года Систему электронных виз могут внедрить в России с начала следующего года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передаёт ТАСС.

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

Авто В России стартовали продажи нового Nissan Qashqai Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai.

Футбол Кирилл Погребняк дебютировал в чемпионате Швеции Нападающий Кирилл Погребняк провел дебютный матч в составе шведского "Фалькенберга".

Экономика На соки с сахаром могут поднять НДС Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.