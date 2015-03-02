В Кремле ответили на слова Зеленского о ДонбассеРИА Новости 10:29

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

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