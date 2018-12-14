Политика
В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни
В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании ЧечниREGNUM06:31
Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.
REGNUM06:31
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Главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 04:47
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