Дело в том, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Крым воссоединился с Россией в результате свободного волеизъявления крымчан. Оно было осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины.

Ранее власти Крыма отреагировали на резолюцию ГА ООН о "милитаризации" полуострова. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Армия и оружие Армия и оружие Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год

Политика Политика ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

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Армия и оружие Армия и оружие Британский корабль-разведчик вошел в Черное море Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.

Политика Политика Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ в интернете Президент России владимир Путин подписал закон защите детей от колумбайн-сообществ в интернете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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