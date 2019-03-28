Политика
В Кремле ответили на призыв Трампа выйти из ВенесуэлыПарламентская газета 12:14
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны. Таким образом он прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к России выйти из Венесуэлы.
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Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 10:50
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