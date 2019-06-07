В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение»RT на русском 04:05

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что странам нужно «перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями». В канцелярии премьера Соединённого Королевства в ответ на это заявили, что Россия должна «изменить своё поведение».

В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение»

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