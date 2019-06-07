Политика
В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение»RT на русском 04:05
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что странам нужно «перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями». В канцелярии премьера Соединённого Королевства в ответ на это заявили, что Россия должна «изменить своё поведение».
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Футбол
«Тоттенхэм» нашёл замену Эриксену
Тоттенхэм ищет варианты замены Кристиана Эриксена, который может отправиться в Реал.
Обновлено в 03:15
Наука
Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца
Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ
Москва оказалась на первом месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 04:57
Политика
Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области
Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Россия готовит принципиальное заявление по Косово на заседании ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль готовит принципиальное заявление к заседанию Совета безопасности ООН по миссии всемирной организации в Косово, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:38
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Саакашвили отказался возглавить партию Виталия Кличко
Обновлено в 03:23
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Кино
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Жителя Вологодской области оштрафовали из-за «сказочного Путина»
Жителя Вологодской области Юрия Щадрина оштрафовали на 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти.
Обновлено в 04:54
Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Происшествия
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте
На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Взрыв произошел в центре шведского Линчепинга
Обновлено в 04:31
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Политика
Игорь Бабушкин выдвинулся в губернаторы Астраханской области
Игорь Бабушкин выдвинулся в губернаторы Астраханской области Представленный вчера общественности Игорь Бабушкин сегодня подал заявление в избирательную комиссию.
Обновлено в 03:52
Экономика
В России начнут продавать продукты в рассрочку
В России появится специальная карта для покупки продуктов в рассрочку. Ее будут оформлять прямо в супермакетах «в течение трёх минут».
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Обновлено в 03:02
Политика
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 04:59
Экономика
Герман Греф пообещал снижение ставок по кредитам
Сбербанк уже пообещал, что в его офисах, банкоматах и мобильном приложении появится распознавание по лицу, а при звонке в колл-центр система сможет узнавать клиентов по голосу.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
«Реал» представил новую форму с золотыми элементами
Мадридский "Реал" совместно с Adidas представили новый комплект формы.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Наука
Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь
Группа специалистов из США провела исследование генома и установила, что редактирование генов может сокращать жизнь людей на 21%.
Обновлено 04 июня в 06:38
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05