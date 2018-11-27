Политика

В Кремле ответили на предложение США о переговорах Путина и Порошенко
Москва 24
06:04

В Кремле ответили на предложение госсекретаря США Майка Помпео о переговорах Владимира Путина и Петра Порошенко после инцидента с украинскими судами, нарушившими границу России.
Москва 2406:04
Дмитрий Песков
Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ. Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все умиротворение, тут нечего умиротворять.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 05:06
с чего всё началось
Как передает «Интерфакс
», в Кремле прокомментировали призыв госсекретаря США Майка Помпео провести прямые переговоры между Петром Порошенко и Владимиром Путиным после инцидента с задержанием украинских военных судов в российских территориальных водах.
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