Политика

В Кремле ответили на идею Зеленского о выдаче украинских паспортовКапитал страны 07:44

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков ответил на предложение украинского главы Владимира Зеленского о выдачи второго гражданства для этнических украинцев из дружественных государств.
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Песков напомнил, что "Россия не признает второго гражданства". "Поэтому в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - подчеркнул он.
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