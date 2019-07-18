Песков напомнил, что "Россия не признает второго гражданства". "Поэтому в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - подчеркнул он.

с чего всё началось

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков ответил на предложение украинского главы Владимира Зеленского о выдачи второго гражданства для этнических украинцев из дружественных государств.

В Кремле ответили на идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

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