Политика
В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с ПутинымИзвестия 06:26
Накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Говорить с Москвой нужно в присутствии западных представителей, отметил он. По словам Зеленского, Украине нужно как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе.
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Кроме того, президент Путин не раз говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт. И решить его могут сами украинцы, если будут говорить друг с другом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНародные новости 06:56
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