В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с ПутинымИзвестия 06:26

Кроме того, президент Путин не раз говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой. Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт. И решить его могут сами украинцы, если будут говорить друг с другом.

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В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным

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