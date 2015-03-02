В Кремле ответили Зеленскому на слова о ДонбассеГазета.Ru 08:16

Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины.

Россия не оккупирует никакие украинские территории, в том числе Донбасс, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

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