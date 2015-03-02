В Кремле ответили Зеленскому на слова о ДонбассеРИА Новости 05:55

Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины.

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу. Ранее лидер президентской гонки назвал регион "оккупированными территориями".

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Политика Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).

Экономика В России с 1 апреля увеличили социальные пенсии В России с 1 апреля на 2% увеличились социальные пенсии.

Армия и оружие В порт Одессы прибыли два корабля НАТО Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.

Политика В Госдуме порекомендовали не признавать итоги выборов на Украине Как отметил парламентарий, в первом туре выборов не смогли принять участие в голосовании многие жители юго-восточных регионов Украины и те граждане, которые проживают в России.

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.

Общество В России предложили разрешить тратить маткапитал на частные детсады Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой разрешить тратить средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями.

Политика Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.

Авто Шпионские фото гибридной версии Zotye Т500 показали в Сети Разъем для подключения зарядной станции, запечатленный на снимках под фирменным логотипом радиаторной решетки, говорит о том, что паркетник получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от бытовой электросети.

Важное за сутки В Levi’s назвали оптимальную частоту стирки джинсов Джинсы следует стирать в стиральной машине не чаще одного раза в месяц, сообщил изданию Independent представитель компании Levi’s в Великобритании.

Здоровье Стартует подчищающая иммунизация против кори В регионе сегодня начинается «подчищающая иммунизация» против кори - для детей от 1 до 6 лет и взрослых до 35.

Политика Истинное отношение россиян к присоединению Крыма показал опрос Социологи «Левада центра» провели опрос, который показал истинное отношение россиян к присоединению Крыма.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Происшествия Груженный землей «КамАЗ» перевернулся в результате ДТП в Москве Грузовой автомобиль опрокинулся набок после столкновения с легковой машиной на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве.

Авто Apple наняла главного моториста Tesla Глава подразделения по разработке электрических силовых установок Tesla Майкл Швекуч перешёл на работу в секретную команду компании Apple.

Экономика Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru Сервисы по поиску вакансий являются одним из стратегических элементов экосистемы кредитной организации, и приобретение Rabota.ru, ожидают в банке, позволит создать на основе уже существующего сервиса «масштабного игрока рынка».

Политика Совбез назвал глобальное потепление одной из угроз безопасности России Скорость повышения температуры воздуха в России за последние 40 лет превысила общемировой тренд в 2,5 раза, сообщил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.

Хоккей Ледовый дворец станет второй ареной ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге Домашняя арена петербургского СКА, Ледовый дворец, станет вторым стадионом, который примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Общество Адвокат попросил отменить арест Калви Адвокат Дмитрий Клеточкин, защищающий основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, подал кассационную жалобу на его арест.

Политика Глава МВД Ингушетии подал в отставку Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.

Армия и оружие Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев города России Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.

Общество ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%).