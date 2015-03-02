Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о ДонбассеРИА Новости 05:55
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу. Ранее лидер президентской гонки назвал регион "оккупированными территориями".
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Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 05:47
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