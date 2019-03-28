Политика
В Кремле ответили Трампу, потребовавшему от России уйти из ВенесуэлыИнтерфакс 10:50
Накануне вице-президент США Майк Пенс назвал присутствие российских военных на территории Венесуэлы провокацией. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы.
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Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Обновлено в 08:00
Происшествия
Силовики проводят обыски в четырех офисах Пенсионного фонда Дагестана
Следственные мероприятия проходят сразу в четырёх офисах отделения Пенсионного фонда России по Дагестану: центральном и трёх районных управлениях города Махачкалы.
Обновлено в 10:44
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Соратников Порошенко заподозрили в отмывании миллиардов гривен
Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении украинского олигарха Сергея Курченко, на основании чего сразу нескольким соратникам президента страны Петра Порошенко были вынесены официальные подозрения в отмывании миллиардов гривен.
Обновлено в 10:33
Политика
Лукашенко уволил министра сельского хозяйства из-за грязного коровника
На месте Лукашенко принял решение об увольнении руководителей области и района, а также своего помощника по региону.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Избивший учительницу депутат-«патриот» стал фигурантом уголовного дела
По факту избиения учительницы в школе города Ардон (Северная Осетия) 28-летним бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».
Обновлено в 07:41
Происшествия
Россиян предупредили о последствиях нападения на полицейских
Участников публичных мероприятий предостерегли от нападения на полицейских, за что во всех странах предусмотрена уголовная ответственность.
Обновлено в 10:38
Политика
МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы
«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Главврач ККБ № 1 Владимир Порханов дал полезные советы в Instagram
«Особое внимание главный внештатный торакальный хирург минздрава Краснодарского края Владимир Порханов уделил внимание проблеме курения и поделился секретами профессионального благополучия», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Глава «Газпром нефти» раскритиковал план по лицензированию экспорта
«Газпром нефть» выступает против предложения вице-премьера Дмитрия Козака ввести лицензирование экспорта нефтепродуктов, чтобы стабилизировать цены на топливо.
Обновлено в 08:08
Авто
Почему Ford закрывает производство в России
Предприятие Ford Sollers объявило о прекращении производства легковых автомобилей в России с июля 2019 года, а также о продаже автомобильных заводов в Набережных Челнах и Всеволожске и завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" Модели Ford не относились к числу самых востребованных и удачных, собственно, из-за этого у них и были такие низкие продажи.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Политика
Трамп сделал заявление по России и Венесуэле
Президент США Дональд Трамп сделал заявление, из которого следует, что "Россия должна уйти из Венесуэлы".
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Правительство России выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Деньги должны пойти, прежде всего, на выплату зарплат, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 05:44
Здоровье
Минздрав РД проводит вакцинацию жителей Хасавюрта после вспышки кишечной инфекции
В связи с увеличением заболеваемостью острой кишечной инфекцией в Хасавюрте Минздрав Дагестана проводит вакцинацию жителей против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.
Обновлено в 10:43
Политика
Эрдоган обвинил США в провоцировании экономического кризиса в Турции
Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в провоцировании экономического кризиса в 2018 году.
Обновлено в 08:58
Авто
В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей
Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Хоккей
Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Экономика
«Русснефть» получила налоговые претензии на 2,3 млрд рублей
Налоговый орган доначислил "Русснефти" (MOEX: RNFT) по результатам выездной налоговой проверки в январе 2019 года налогов, пеней, штрафов на общую сумму 2,303 млрд руб.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата Госдумы
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева трогательно обратилась к дочери в день ее 19-летия
В честь дня рождения дочери Лариса Гузеева опубликовала в «Инстаграм» поздравительный пост.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Арестован предполагаемый соучастник Абызова
Обновлено вчера в 12:26
Хоккей
Илья Воробьев: в серии с ЦСКА все решат детали
Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьев рассказал, что ждет от полуфинальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА.
Обновлено в 09:58
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Кино
«Домашний арест» стал триумфатором премии АПКиТ
Обновлено в 06:55
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30