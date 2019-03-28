В Кремле ответили Трампу, потребовавшему от России уйти из ВенесуэлыИнтерфакс 10:50

Накануне вице-президент США Майк Пенс назвал присутствие российских военных на территории Венесуэлы провокацией. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы.

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