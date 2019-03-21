В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у властиLenta.ru 07:16

с чего всё началось

В Кремле напряженная рабочая повестка дня, ежедневно нацеленная на реализацию “майских” планов, майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами.

В Кремле не обсуждают возможность объединения России и Белоруссии ради сохранения действующего российского президента Владимира Путина у власти после 2024 года. Об этом в четверг, 21 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти

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Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Шоу-бизнес Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.

Общество Росстат назвал самые трудолюбивые и ленивые регионы РФ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные о регионах с самым трудолюбивым и ленивым населением.

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Политика США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.

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Экономика Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.

Музыка Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

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Армия и оружие США вложат за три года в модернизацию танка M-1 Abrams 6 млрд долларов В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.