Политика
В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у властиLenta.ru 07:16
В Кремле не обсуждают возможность объединения России и Белоруссии ради сохранения действующего российского президента Владимира Путина у власти после 2024 года. Об этом в четверг, 21 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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В Кремле напряженная рабочая повестка дня, ежедневно нацеленная на реализацию “майских” планов, майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНовая газета 06:49
с чего всё началось
Ранее в четверг агенство Bloomberg написало, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, в том числе вариант объединения России с Белоруссией, благодаря которому российский президент может возглавить это новое государство и избежать ограничения по президентским срокам, установленное в Конституции.Интерфакс07:32
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